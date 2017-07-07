Пензячка: Когда на Шуист поедут автобусы?

«Недавно прошла информация о том, что в скором времени маршрут № 16 будет обслуживаться автобусами большой вместимости. Дело в том, что район Шуист не обслуживается ни одним маршрутом общественного транспорта большой вместимости, кроме троллейбуса № 9, к нам едут одни маршрутки, гигантские очереди на остановках, особенно в час-пик. Очень тяжело доехать на работу и с работы. В связи с этим вопрос — когда ожидается замена маршруток на автобусы на данном маршруте?» — написала она в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

Другие горожане скептически отнеслись к тому, что идея с заменой маршруток автобусами будет реализована.

«Нехватка автобусов на маршрутах. На маршруте № 68 должно быть 20, а на линии — 10 от силы, на 30-м должно быть 16, а ездят максимум восемь, маршрут № 130 — там вообще беда», — посетовал мужчина.

Информагентство направило запрос по поводу автобусов в горадминистрацию.