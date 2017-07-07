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В Пензенской области разместили 800 стендов на противопожарную тему

7 июля в 16:59 254 просмотра

В Пензенской области проводят профилактические противопожарные мероприятия.

«В целом по области работы по созданию и уходу за минерализованными полосами выполнены на протяженности 7650 км. Установили более 300 шлагбаумов с целью ограничения посещения лесов, разместили более 800 стендов на противопожарную тематику», — сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Сотрудники лесничеств на встречах со школьниками и на сходах сельских жителей и дачников рассказывают о запрете выжигания сухой травы, о начальных действиях при обнаружении очагов возгораний и напоминают о едином телефонном номере прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00.

Выполнение противопожарных работ находится на особом контроле министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина.

Фотография: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2017/07/7/16355504

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