В Пензе министр спорта поздравил команду прыгунов в воду

Министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский провел встречу с пензенскими спортсменами и тренерами по прыжкам в воду.

Встреча прошла 7 июля во дворце спорта «Буртасы».

Григорий Кабельский поздравил спортсменов с успешным выступлением на первенстве Европы, где пензенские прыгуны в воду завоевали 11 медалей различного достоинства. Он отметил, что нынешнее поколение спортсменов старается поддерживать традиции пензенской школы.

«Министр пожелал пензенской команде достойно выступить на VIII летней Спартакиаде учащихся России 2017 года по прыжкам в воду, которая пройдет в Казани с 10 по 14 июля 2017 года», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.