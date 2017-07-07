Вам будет интересно
Наши новости
Хоккеиста «Дизеля» вызвали в юниорскую сборную России
Евгения Денисова: В бодибилдинг меня привел коллега
Пензенской адаптивной школе передадут ФОК «Звезда»
Пензенский гимнаст сразится за звание лучшего спортсмена Спартакиады
Пензенский «Дизель» сохранил нападающего Тарасова
График финансирования работ на стадионе «Зенит» хотят изменить
Трибуны на стадион «Зенит» прибудут в июле
В штат ФК «Зенит» приняли агрономов
Пензенцы победили на окружных соревнованиях по мотокроссу
В Пензе в рамках фестиваля субкультур горожане сдали нормы ГТО

В Пензе министр спорта поздравил команду прыгунов в воду

7 июля в 17:15 274 просмотра

Министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский провел встречу с пензенскими спортсменами и тренерами по прыжкам в воду.

Встреча прошла 7 июля во дворце спорта «Буртасы».

Григорий Кабельский поздравил спортсменов с успешным выступлением на первенстве Европы, где пензенские прыгуны в воду завоевали 11 медалей различного достоинства. Он отметил, что нынешнее поколение спортсменов старается поддерживать традиции пензенской школы.

«Министр пожелал пензенской команде достойно выступить на VIII летней Спартакиаде учащихся России 2017 года по прыжкам в воду, которая пройдет в Казани с 10 по 14 июля 2017 года», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Фотография: http://sport.pnzreg.ru/news/2017/07/7/17000221

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics