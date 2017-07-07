В магазине на ул. Володарского продавали некачественные игрушки

Член Общественной палаты Пензенской области, председатель регионального отделения Союза женщин России Светлана Кудинова отметила, что в период летних каникул продукция для детей и подростков особенно востребована.

«Сегодня, когда потребительский рынок представлен огромным разнообразием товаров, серьезное значение приобретает их качество и безопасность», — пояснила она.

В ходе профилактического мероприятия общественные инспекторы обращали внимание на внешний вид товаров, состав, информацию на этикетках изделий.

В результате они нашли многочисленные нарушения законодательства в торговой точке на улице Володарского.

«В продаже находились детские игрушки, от которых исходил резкий запах. Кроме того, на товары детского ассортимента не были представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность (сертификаты), отсутствовала информация об изготовителе, его месте нахождения, о возрастных ограничениях, данные о составе, сроках службы товара. Также в магазине не было информационного стенда, соответственно, сведения о правилах продажи отдельных видов товаров не были доведены до покупателя», — сообщила директор Пензенского Союза потребителей Ольга Антонова.

С руководителями торговых предприятий и продавцами проведены разъяснительные беседы, посетителям порекомендовали внимательно изучать продукцию.

Другие торговые точки в данном микрорайоне, которые посетили общественники в ходе рейда, соответствуют нормам технического регламента о безопасности продукции для детей и подростков, отметили в пресс-центре облправительства.