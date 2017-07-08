В Заречном ремонт дорог выполнен на 85%

Рабочая группа во главе с вице-мэром Ильей Дильманом проверила ход работ на улицах Литке, Коммунальной и Западной. На первых двух укладывался щебеночно-мастичный асфальтобетон. Гарантийный срок покрытия — пять лет, однако предполагается, что оно прослужит не менее десяти. В этой связи особое внимание при осмотре уделялось качеству.

«По итогам визуальной проверки на улицах Литке и Коммунальной серьезных недостатков выявлено не было. Сделанные членами рабочей группы замечания в основном касались необходимости корректировки обустройства обочины, устранения неровностей стыков покрытия в местах пересечения улиц, а также асфальтирования подходов к пешеходным переходам», — сообщает управление общественных связей Заречного.

Нарекания вызвали результаты капремонта на улице Западной, где уложено покрытие марки Б2.

«У представителей рабочей группы возникли вопросы относительно не прокатанного до конца асфальта, просевших канализационных люков и решеток ливневой канализации», — отмечают в управлении.

Недостатки должны устранить в ближайшее время.

По словам Ильи Дильмана, в настоящее время выполнено 85% от запланированного объема капитального ремонта дорог. Осталось провести соответствующие работы на участке ул. Светлой, между ул. Ахунской и пр. 30-летия Победы, а также на самом пр. 30-летия Победы — от пересечения с ул. Комсомольской до ул. Братской.