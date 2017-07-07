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На трассе «Пенза-Тамбов» загорелся большегруз (видео)

7 июля в 20:21 156 просмотров
«Пенза-Тамбов» загорелся «КамАЗ». Происшествие случилось в пяти километрах от областного центра, где сейчас идут ремонтные работы по расширению дороги и замене асфальта. Трагедии удалось избежать, огонь потушили еще до приезда пожарных. На помощь водителю пришли работники дорожной организации и неравнодушные автомобилисты.

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Утром 7 июля на трассе «Пенза-Тамбов» загорелся «КамАЗ». Происшествие случилось в пяти километрах от областного центра, где сейчас идут ремонтные работы по расширению дороги и замене асфальта. Трагедии удалось избежать, огонь потушили еще до приезда пожарных. На помощь водителю пришли работники дорожной организации и неравнодушные автомобилисты.

Путь домой чуть не стоил водителю жизни. Мужчина вез песок от самарского карьера до дачи, которую строит в Пензенской области. До въезда в Пензу оставалось пять километров, когда «КамАЗ неожиданно загорелся. Огонь заметил водитель, который ехал позади самосвала.

ЧП случилось около 9.00. Огонь удалось потушить в течение нескольких минут еще до приезда пожарных. На помощь пришли случайные автомобилисты, проезжавшие по трассе.

Помогли и сотрудники дорожной службы. Как раз в том месте, где остановился загоревшийся грузовик, шел ремонт.

Почему машина загорелась, пока неизвестно. По мнению владельца «КамАЗа», причина может быть в проводке.

В истинных причинах возгорания предстоит разобраться экспертам, сообщает телеканал «Экспресс».


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