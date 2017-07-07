На трассе «Пенза-Тамбов» загорелся большегруз (видео)

Путь домой чуть не стоил водителю жизни. Мужчина вез песок от самарского карьера до дачи, которую строит в Пензенской области. До въезда в Пензу оставалось пять километров, когда «КамАЗ неожиданно загорелся. Огонь заметил водитель, который ехал позади самосвала.
ЧП случилось около 9.00. Огонь удалось потушить в течение нескольких минут еще до приезда пожарных. На помощь пришли случайные автомобилисты, проезжавшие по трассе.
Помогли и сотрудники дорожной службы. Как раз в том месте, где остановился загоревшийся грузовик, шел ремонт.
Почему машина загорелась, пока неизвестно. По мнению владельца «КамАЗа», причина может быть в проводке.
В истинных причинах возгорания предстоит разобраться экспертам, сообщает телеканал «Экспресс».