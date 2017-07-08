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В Пензе мужчина ушел в загул на чужие деньги (видео)

8 июля в 10:03 234 просмотра
, который рассказал, что при неизвестных обстоятельствах у него из пиджака пропало портмоне с крупной суммой. Кто украл деньги, выяснили стражи порядка.

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В отдел полиции по Бессоновскому району Пензенской области обратился житель Чемодановки, который рассказал, что при неизвестных обстоятельствах у него из пиджака пропало портмоне с крупной суммой. Кто украл деньги, выяснили стражи порядка.

Жил и работал на ферме, запил, а когда кончились деньги, украл их у хозяина. Неоднократно судимого уроженца Дагестана подозревают в совершении кражи 55 тысяч рублей у жителя Чемодановки. Злоумышленник трудился в хозяйстве подсобным рабочим. Однажды находясь «под мухой» мужчина попросил денег, чтобы продолжить праздник, но, получив отказ, решил взять наличность без спроса, поскольку знал, где лежат деньги.

Сколько украл, злоумышленник даже не помнит. Пропивать похищенное отправился в Пензу. В областном центре мужчина наотдыхался до того, что ему стало плохо и пришлось вызывать «скорую». Впрочем, от госпитализации он отказался. Загул работника остановили сотрудники полиции.

«По данному факту ОМВД России по Бессоновскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщил начальник следственного отдела ОМВД России по Бессоновскому району Алексей Шокоров.

Злоумышленник дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».


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