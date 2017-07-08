В Пензе из-за обвала грунта в центре образовалась пробка

Накануне вечером, 7 июля, в центре Пензы из-за обвала грунта при ремонте водопровода пришлось перекрыть дорогу. В результате образовались пробки.

«Ул. Володарского, Кирова, Гоголя, Набережная реки Мойки не движутся вообще. Ураган? Хуже! «Горводоканал»! Ну надо было так додуматься: сделать тупик там, где двустороннее движение переходит в одностороннее. Короче, в засаду попали) Фуры пошли по встречке, а мы, мелкота, — дворами.

Сейчас и встречка, и дворы стоят, — все забито машинами. Это Пенза, детка!», — написал в Facebook таксист Михаил Паненков.

По информации пресс-службы мэрии, 7 июля ООО «Горводоканал» проводил плановые работы по восстановлению образовавшейся «просадки» асфальтового покрытия в районе дома № 9 по улице Гоголя, обнаружил прорыв водопровода. В результате произошел обвал грунта.

«Для проведения аварийно-восстановительных работ ООО «Горводоканал» был вынужден перекрыть проезжую часть. В связи с этим на улицах Гоголя, Урицкого, Кирова затруднено движение транспортных средств», — отметили в городской администрации.