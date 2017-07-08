В Пензе на Южной облегчат жизнь автобусам и пассажирам

В Пензе на остановке «Ул. Чкалова» оборудуют заездные карманы. Об этом в ответе на жалобу пензенца сообщила вице-мэр Ирина Ширшина.

«В настоящее время происходят ремонтные работы по ул. Калинина в в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках данных работ происходит замена бордюрного камня. Предусмотрено ли оборудование у остановочных павильонов «ул. Чкалова» заездных карманов для общественного транспорта по существующим ГОСТам?

Проблема в том, что сама улица Калинина весьма заужена и не соответствует нормативам, закрепленных ГОСТами для магистральной улицы с таким автомобильным потоком.

Оборудование заездных карманов для общественного транспорта у остановок является необходимым, без этих работ проходимая реконструкция ул. Калинина — это бутафория», — написал в «Жалобную книгу» горожанин.

Ирина Ширшина заверила, что аткие работы будут сделаны.