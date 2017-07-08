«Семья — это великий дар, самое святое, что есть в жизни каждого человека. Именно родные люди способны дарить любовь, душевное тепло и понимание, научить ответственности и взаимопомощи.

В этот день особого внимания и почета достойны крепкие союзы, которые являются образцом супружеского счастья и верности, где взаимоотношения родителей служат для детей замечательным примером согласия и уважения друг к другу.

С заботы о близких, привязанности к семье начинается любовь к малой Родине, верность Отчизне. Будущее нашей страны — в семьях, где бережно передаются из поколения в поколение духовно-нравственные ценности.

Выражаю признательность всем родителям, воспитывающим своих и приемных ребятишек, многодетным семьям. Молодоженам желаю огромного счастья, вечной любви, терпения и мудрости.

Дорогие друзья! Пусть на протяжении всего жизненного пути каждый будет для второй половинки поддержкой и опорой, а семья — надежной пристанью, тылом для вас и ваших детей», — говорится в поздравлении.