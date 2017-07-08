Поисковики разыскивают родственников красноармейца Павла Бизикова

В рамках поисковой экспедиции «Торжокский Плацдарм — 2017» в районе кордона Гремячиха Тверской области 7 июля были найдены останки участника Великой Отечественной войны, уроженца Пензенской области Павла Сергеевича Бизикова. В настоящее время разыскиваются его родственники.

В медальоне указано, что мужчина родился в 1910 году. Был призван на фронт в июне 1941 в Бессоновском РВК Пензенской области Бессоновского района.

Служил в звании красноармейца. Пропал без вести в феврале 1942 года.

«Бойцов поднимаем по наступательным боям декабря 1941 года. Скорее всего, боец служил в 355 стрелковой дивизии. Бои были недолгими, но кровопролитными. Части дивизии в лоб штурмовали укрепрайоны немцев. Сейчас происходит подъем санитарного (не путать с госпитальным) захоронения. Уже поднято 14 бойцов, найдено два медальона», — сообщил «Пенза-Пресс» участник поисковой экспедиции Сергей Трофимов.

Близких бойца, а также всех, кто может помочь с розыском его родственников, просим обращаться в редакцию по телефону 34−53−68, также можно связаться с участником поисковой экспедиции Сергеем Трофимовым по телефону 8 916 276 98 21.