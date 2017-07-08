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Губернатор поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности

8 июля в 08:23 4 просмотра
, любви и верности.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем семьи, любви и верности.

«Это один из самых молодых праздников в нашей стране, но у него глубокие исторические корни. Сегодня Православная Церковь чествует святых Петра и Февронию Муромских, которые издавна почитались на Руси как защитники домашнего очага, образец взаимного уважения, преданности и милосердия.

Веками формировавшиеся богатейшие духовно-нравственные традиции крепкой и дружной семьи — прочной основы сильной России — должны бережно храниться и приумножаться.

Поэтому охрана здоровья матери и ребенка, создание условий для коренного изменения демографической ситуации, всемерная поддержка института семьи, повышение ее социальной защищенности всегда были и остаются нашим приоритетом.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира, согласия и любви!» — говорится в поздравлении.


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