Священник Александр Труфанов: Без семьи в жизни человека начинается хаос

Дело в том, что знакомство с будущей супругой Светланой, по его словам, состоялось благодаря Святым благоверным Петру и Февронии Муромским — покровителям семьи и брака. Сегодня пара ждет появления первенца. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» встретился с батюшкой, спросив его об отношении церкви к «гражданскому браку», о том, почему мужчине, женатому второй раз, нельзя быть рукоположенным во священники, кому молиться о даровании детей и многом другом.

— Здравствуйте, отец Александр. Слышал о понятии: семья — это малая церковь. Что это значит?

— Понятия церкви и семьи очень близки. Схожи уклад и устройство жизни. Церковь — это объединение, единство людей в Боге. Так же — в семье. Самое главное — единство. Это хорошо выражено в Священном писании, где сказано:

«Посему оставит человек отца своего и мать

прилепится к жене своей, и будут два одною

плотью; так что они уже не двое, но одна плоть».

Мне очень часто приходилось говорить данные слова людям, которых я венчал, объясняя им, что теперь на всем белом свете ближе и роднее, чем они друг другу, никого нет.

— В последнее время стали популярны так называемые «гражданские браки». Как церковь относится к ним?

— Гражданский брак — это брак, зарегистрированный государством. А то, что принято сейчас называть «гражданским браком» — обычное сожительство, а, точнее, блуд. Браком это быть не может. Вещи нужно называть своими именами. А по другому церковь и не может к этому относиться, кроме как только отрицательно, как к любому проявлению греха. Сами посмотрите, как это выглядит — никаких обязательств, захотел — пришел, захотел — ушел, захотел — с этой пожил, захотел — с другой. Это выглядит как-то уродливо. Да еще везде по ребенку оставил. Ну и сравните все это с нормальной семьей, где свадьба, пусть даже и не пышная, есть жених, невеста, и вот они становятся мужем и женой, создают свою семью. Ведь брак — это, в первую очередь, таинство! Добавлю — это прекрасное таинство! И я часто видел переживание молодых, когда их венчаешь, а они стоят и у них слезы наворачиваются. Это незабываемые ощущения.

— Расскажите о житии святых благоверных Петра и Февронии. Почему именно они являются покровителями семейного благополучия?



— Петр и Феврония явили как раз ту Любовь и единство. Да так, что были неразлучны в любых обстоятельствах, даже когда князя Петра выгнали с княжества и они покинули Муром, Феврония его не оставила и была с ним до момента, когда за ним пришли и умоляли его обратно вернуться на княжество.

Они не покидали друг друга в горести и все претерпевали, проживали вместе одну жизнь на двоих, была ли радость, была ли скорбь. Их любовь и их семья были выше любых обстоятельств. При этом они вели святой образ жизни, а как они закончили эту жизнь, говорит само за себя — не часто встречаешь людей, которые умирают в один день.

Они как раз тот пример для нас крепкой здоровой семьи. Всегда на венчании говорю, что если в семье все хорошо, а самое главное достижение когда все хорошо дома и тебя там ждут, порой измотанного и уставшего, то тебе без разницы, что происходит вне стен твоего дома, потому что, придя домой, ты обретаешь покой и тот, ни с чем несравнимый, уют. И все проблемы отлагаются.

— Что вкладываете в понятие «семья» лично вы?



— Мне вспоминаются слова императора Александра третьего: «Укрепляй семью, потому что она — основа всякого государства». К этому и добавить больше нечего, потому что здоровая семья — это залог здорового общества и залог воспитания здорового поколения.

Семья — это самое важное, что есть у человека. Я видел своими глазами, к чему приводит развал семьи. Это страшная и удручающая, в большинстве случаев, картина, которая меня всегда пугала и наводила на определенные мысли.

В моей биографии было время, когда я был общественным помощником следователя Следственного комитета и наблюдал такие картины, когда едешь по городу — все в огнях, красиво, люди ходят, машины ездят. И заезжаешь во двор на вызов, заходишь в квартиру и видишь хаос, который там царит, смотришь на свадебные фотографии на стенах: там счастливые люди, которые только поженились, но в какой-то момент все рухнуло. Картина удручающая: лежит мертвый человек, давно спившийся, умерший в полном одиночестве, а в квартире царит полный хаос. Все так изменилось с того времени, когда делалась эта фотография. Это на самом деле ужасно!

Нельзя доводить до разрушения семьи ни в коем случае. Смотря на все это, я делал для себя выводы и главный вывод — семью разрушать нельзя. Ее надо сохранять.

— Правда ли мужчине, женатым вторым браком, нельзя быть рукоположенным в священники и диаконы?

— Человеку, который принимает сан, можно быть женатому только один раз! Как говорится в священном писании, а, точнее, в апостольских посланиях, священник должен быть «одной жены муж» и этому следуют неукоснительно.

— Есть ли еще в церкви святые, которые могут служить нам примером семьи, любви и верности, кроме Петра и Февронии?

— Да, святые царственные страстотерпцы.

— Как вы встретили матушку?

— С супругой познакомились благодаря Петру и Февронии. Я молился этим дивным святым, и после свадьбы ездили к их мощам поблагодарить за помощь. На самом деле, поучаствовали все святые, которых я почитал. Вот, например, почитаю я мученика Евгения Родионова. Причиной знакомства с женой стала ее поездка на его родину. Кстати в Радищево, где я служил до недавнего времени, она тоже заезжала. Тогда не могла и представить, что скоро станет женой священника, который будет служить в дальнейшем в этом селе и храме, в который она заезжала.

— Кто глава в семье?

— В семье глава, конечно я, а по-другому быть и не может. Так устроен мир и так должно быть, муж — глава семьи. Это не значит, что он должен быть там тираном и всех притеснять. В первую очередь, это ответственность за семью, что уже немало. Ведь ты отвечаешь за самых близких людей в твоей жизни, ты должен нести это на своих плечах, а в доме тебя должны уважать и видеть в тебе защиту и опору и ты просто должен заботиться о своей семье.

Если будет по-другому, то в твоей жизни начнется хаос. По-другому просто нельзя. Каждый должен заниматься своим делом, женщина — своим, мужчина — своим. У каждого — свое место и это никого не унижает, это, наоборот, создает красоту, гармонию и порядок.

Каждая женщина, если даже она этого не показывает, хочет всегда иметь рядом твердое мужское плечо, на которое она смогла бы опереться. Она всегда хочет, чтобы ее защищали. Проще говоря, чтобы рядом был надежный, сильный человек. А мужчина, не способный управлять домом и быть главой семьи, увы, таким человеком быть не может!

— Сегодня активно проходят молебны для пар, которые не могут иметь детей. Что можно посоветовать им? Какие молитвы читать? Кому молится? Были ли на вашей памяти примеры, когда Господь помогал? Расскажите.

— Примеров много, когда Господь помогал таким семьям. Также много и таких семей. К великому сожалению, это просто бич нашего времени, на мой взгляд, потому что таких семей сам много знаю. Но и знаю тех, кто, отчаявшись уже, получил долгожданное дитя с помощью Божией.

Это на самом деле очень большая тема, о которой можно говорить долго.

В первую очередь, надо просить Бога. Есть знакомые, которые 7 лет не имели детей, а после того, как помолились у пояса Богородицы, почти через год у них появилась двойня. Мой друг молился у мощей нашего пензенского святого Иоанна Оленевского. До этого не имел детей 5 лет, а вскоре у них появился мальчик, который теперь мой крестник.

Много примеров и среди тех, кто молился Петру и Февронии. На самом деле, дети — это дар Божий, и тут только остается усердно вымаливать, прося помощи Божией и, уверяю, Господь не оставит.

— Знаю, многие в качестве места для регистрации выбирают усадьбу в селе Радищево — место вашего прежнего служения, где находится Спасо-Преображенский храм. Это новое веяние или дань традициям?

— Это больше местная традиция и очень, на мой взгляд, красивая. Во-первых, там очень хорошая природа, достаточно все зелено, пение птиц, очень хорошо облагороженная территория, а во-вторых, — это очень старинное место. Например, храму почти 300 лет и сама обстановка музея очень интересная и не обычная все-таки для бракосочетания.

— В конце нашей беседы что хотели бы пожелать пензенцам в этот замечательный светлый праздник?

— Хочу всех поздравить с праздником — Днем семьи, любви и верности, всем пожелать создания крепких семей, а тем, кто уже создал, — как можно больше любви и взаимопонимания, чтобы ваши семьи крепли с каждым днем, чтобы в вашем доме всегда был слышен детский смех — сначала детей, а потом и внуков! И конечно, хочу пожелать всем вашим семьям покровительства святых Петра и Февронии.