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Пензенец снял очередной выезд на встречку

8 июля в 13:45 500 просмотров
видео выезда водителя через сплошную линию разметки на полосу встречного движения.

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В Пензе в Сети появилось видео выезда водителя через сплошную линию разметки на полосу встречного движения.

Инцидент произошел на ул. Лермонтова.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ck-G3AfNmyQ

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