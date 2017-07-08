Пензенец снял очередной выезд на встречку

В Пензе в Сети появилось видео выезда водителя через сплошную линию разметки на полосу встречного движения.
Инцидент произошел на ул. Лермонтова.
Мы в социальных сетях:
Подписаться на новости
Размещение рекламы
© Сетевое издание «Информационное агентство «Пенза-пресс», 2007—2017
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 65258 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Дата регистрации: 12.04.2016, учредитель — Общество с ограниченной ответственностью "Максим". Главный редактор — Юсупова Елена Владимировна
Адрес редакции: 440034, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Маркина, д. 1. Телефон: +7 (8412) 34-53-68. E-mail: penzapress@yandex.ru.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
Пользовательское соглашение
Новости партнеров
Стартовый набор гель лаков
Арендуем яхты в Крыму
Покупаем одежду для фигурного катания
Хотите познакомиться с итальянской столицей?
Делаем выбор в пользу мебели на заказ