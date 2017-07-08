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Валерий Лидин: Поддержке семей уделяется особое внимание

8 июля в 14:28 260 просмотров
, любви и верности.

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Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

«Этот национальный праздник занимает особое место в сердцах россиян. На Руси к семье всегда было особое отношение. Она считалась святыней, главной хранительницей нравственных ценностей.

Хотелось бы, чтобы эти традиции сохранялись, передавались от поколения к поколению, чтобы были крепкие, счастливые семьи, чтобы молодежь поддерживала культ семьи, как базового социального института нашего общества.

Сегодня многое делается для поддержания семей. В Пензенской области действуют многочисленные государственные программы, направленные на укрепление семей, на рост рождаемости. Но главное в семье — это взаимопонимание, взаимное уважение и взаимная ответственность супругов.

Поздравляю всех пензенцев с праздником и желаю настоящей любви, семейного счастья и благополучия!» — говорится в поздравлении.


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