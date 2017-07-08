Валерий Лидин: Поддержке семей уделяется особое внимание

«Этот национальный праздник занимает особое место в сердцах россиян. На Руси к семье всегда было особое отношение. Она считалась святыней, главной хранительницей нравственных ценностей.

Хотелось бы, чтобы эти традиции сохранялись, передавались от поколения к поколению, чтобы были крепкие, счастливые семьи, чтобы молодежь поддерживала культ семьи, как базового социального института нашего общества.



Сегодня многое делается для поддержания семей. В Пензенской области действуют многочисленные государственные программы, направленные на укрепление семей, на рост рождаемости. Но главное в семье — это взаимопонимание, взаимное уважение и взаимная ответственность супругов.

Поздравляю всех пензенцев с праздником и желаю настоящей любви, семейного счастья и благополучия!» — говорится в поздравлении.