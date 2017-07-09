Белозерцев поздравил работников почты с праздником

«Во все времена почтовая связь являлась и продолжает быть одним из важнейших средств общения и получения информации. Вовремя доставленные телеграммы и письма, газеты и журналы, высокая культура обслуживания — такими достижениями по праву может гордиться коллектив управления Федеральной почтовой связи Пензенской области.

Современные реалии вашей практической деятельности — это теснейшая связь лучших трудовых традиций и передовых новаций в работе, широкого использования инновационных технологий, динамичное развитие рынка услуг.

Уверен, что ваша устремленность к созиданию, профессионализм, накопленный опыт и неиссякаемая энергия позволят вам вывести отрасль на новые рубежи свершений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо жителей Пензенской области!» — говорится в поздравлении.