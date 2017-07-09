Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области выросло производство молока и мяса
В Пензенской области на 5,2% выросло производство яиц
Губернатор поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности
Зампред Госдумы высоко оценил инфраструктуру Города Спутника
В Пензе новые изменения в Генплане сокращают число природно-рекреационных зон
«РТ Лабс» создаст технологию голосовой биометрии для Сбербанка
Белозерцев — на 8 строчке медиарейтинга глав ПФО
Доллар и евро подорожали к выходным
Белозерцев вошел в топ-20 рейтинга репутаций губернаторов
В прокуратуре Шемышейского района — новое назначение

Белозерцев поздравил работников почты с праздником

9 июля в 09:13 286 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем российской почты.

«Во все времена почтовая связь являлась и продолжает быть одним из важнейших средств общения и получения информации. Вовремя доставленные телеграммы и письма, газеты и журналы, высокая культура обслуживания — такими достижениями по праву может гордиться коллектив управления Федеральной почтовой связи Пензенской области.

Современные реалии вашей практической деятельности — это теснейшая связь лучших трудовых традиций и передовых новаций в работе, широкого использования инновационных технологий, динамичное развитие рынка услуг.

Уверен, что ваша устремленность к созиданию, профессионализм, накопленный опыт и неиссякаемая энергия позволят вам вывести отрасль на новые рубежи свершений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо жителей Пензенской области!» — говорится в поздравлении.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics