Вратарь «Дизеля» будет выступать за «Сочи»

Как сообщает пресс-служба «желто-синих», спортсмен продолжит карьеру в ХК «Сочи». Соглашение о переходе уже достигнуто.

«С Петром Кочетковым подписан двусторонний контракт. Согласно документу, хоккеист сможет выступать за ХК «Сочи» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги или представлять клуб в их молодежной команде в чемпионате Молодежной хоккейной лиги. При определенных условиях Петр Кочетков может вернуться в Пензу для усиления «Дизеля» в рамках партнерского договора между ХК «Сочи» и ХК «Дизель», — пояснили в пресс-службе.