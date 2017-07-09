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Вратарь «Дизеля» будет выступать за «Сочи»

9 июля в 09:37 294 просмотра
«Дизель» Петр Кочетков покидает команду.

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Вратарь пензенского хоккейного клуба «Дизель» Петр Кочетков покидает команду.

Как сообщает пресс-служба «желто-синих», спортсмен продолжит карьеру в ХК «Сочи». Соглашение о переходе уже достигнуто.

«С Петром Кочетковым подписан двусторонний контракт. Согласно документу, хоккеист сможет выступать за ХК «Сочи» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги или представлять клуб в их молодежной команде в чемпионате Молодежной хоккейной лиги. При определенных условиях Петр Кочетков может вернуться в Пензу для усиления «Дизеля» в рамках партнерского договора между ХК «Сочи» и ХК «Дизель», — пояснили в пресс-службе.

Фотография: скриншот - http://hcdizel.ru/2017/07/vratar-petr-kochetkov-prodolzhit-kareru-v-xk-sochi/

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