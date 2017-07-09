В Пензе будут решать вопрос со сносом дома на ул. Ударной, 35

В аварийном доме на ул. Ударной, 35 продолжают жить люди. По данным заместителя главы администрации Октябрьского района Вадима Муравлева, речь идет о собственниках 14 комнат.

Всем им будет оказано необходимое содействие по перевозу вещей, заверил чиновник главу горадминистрации Виктора Кувайцева.

«Исходя из сложившейся ситуации повышенной готовности, после завершения процесса расселения дом будем отключать от коммунальных ресурсов во избежание аварийных происшествий», — отметил Виктор Кувайцев и добавил, что затем будет решаться вопрос со сносом здания.

Сейчас территория дома огорожена по периметру, обеспечен пропускной режим и круглосуточное дежурство для сохранности оставшегося имущества, сообщили в пресс-службе мэрии.