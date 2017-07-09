Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе дороги ремонтируют 29 бригад
После замечания мэра на место порыва теплосети приехали рабочие
Пензенец просит сделать заездной карман на остановке «Ул. Чкалова»
ГИБДД требует от администрации Малосердобинского района ремонта дорог
Кувайцев потребовал убрать бурьян с улиц
В Пензе при ремонте дорог обустраивают ливневки
Валерий Лидин: Поддержке семей уделяется особое внимание
Пензенец снял очередной выезд на встречку
Священник Александр Труфанов: Без семьи в жизни человека начинается хаос
В Заречном ремонт дорог выполнен на 85%

В Пензе будут решать вопрос со сносом дома на ул. Ударной, 35

9 июля в 09:56 324 просмотра
, 35 продолжают жить люди. По данным заместителя главы администрации Октябрьского района Вадима Муравлева, речь идет о собственниках 14 комнат.

" data-title="В Пензе будут решать вопрос со сносом дома на ул. Ударной, 35 — Пенза-пресс, рунет за день">

В аварийном доме на ул. Ударной, 35 продолжают жить люди. По данным заместителя главы администрации Октябрьского района Вадима Муравлева, речь идет о собственниках 14 комнат.

Всем им будет оказано необходимое содействие по перевозу вещей, заверил чиновник главу горадминистрации Виктора Кувайцева.

«Исходя из сложившейся ситуации повышенной готовности, после завершения процесса расселения дом будем отключать от коммунальных ресурсов во избежание аварийных происшествий», — отметил Виктор Кувайцев и добавил, что затем будет решаться вопрос со сносом здания.

Сейчас территория дома огорожена по периметру, обеспечен пропускной режим и круглосуточное дежурство для сохранности оставшегося имущества, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_vyezdnoe_soveshchanie_na_ulitse_udarnoy_podrobnee_http_www_penza_gorod_ru_ne5/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics