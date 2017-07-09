Российские программисты создали «убийцу фотошопа»

Для пользователей в приложении будут доступны обработка и ретушь, цифровое рисование, создание векторных фигур, фильтры и эффекты. Сейчас новинка проходит испытания и демонстрирует отличные результаты, сообщает портал «Актуальные новости».

Особенность программного обеспечения от пермских программистов в том, что оно будет понятно как профессионалам, так и обычным пользователям. В будущем разработчики планируют выпустить мобильную версию приложения.

Окончательная версия AliveColors появится в сети к осени.