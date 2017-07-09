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Российские программисты создали «убийцу фотошопа»

9 июля в 10:23 7048 просмотров
, которое уже успели окрестить «убийцей» программы Photoshop.

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Программисты из Перми создали приложение AliveColors, которое уже успели окрестить «убийцей» программы Photoshop.

Для пользователей в приложении будут доступны обработка и ретушь, цифровое рисование, создание векторных фигур, фильтры и эффекты. Сейчас новинка проходит испытания и демонстрирует отличные результаты, сообщает портал «Актуальные новости».

Особенность программного обеспечения от пермских программистов в том, что оно будет понятно как профессионалам, так и обычным пользователям. В будущем разработчики планируют выпустить мобильную версию приложения.

Окончательная версия AliveColors появится в сети к осени.


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