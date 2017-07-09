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Пензенец просит сделать заездной карман на остановке «Ул. Чкалова»

9 июля в 10:50 230 просмотров
, будут ли оборудованы заездные карманы на остановке «Ул. Чкалова».

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В администрации Пензы ответили на вопрос горожанина, будут ли оборудованы заездные карманы на остановке «Ул. Чкалова».

«В настоящее время происходят ремонтные работы по ул. Калинина в г. Пензе в рамках федерального проекта «Безопасные дороги России». В рамках данных работ происходит замена бордюрного камня. Предусмотрено ли в рамках производимых работ оборудование у остановочных павильонов «Ул. Чкалова» заездных карманов для общественного транспорта по существующим ГОСТам?

Проблема в том, что сама улица Калинина весьма заужена, поэтому оборудование заездных карманов для общественного транспорта у остановок является необходимым», — написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

В мэрии ответили, что заездные карманы для общественного транспорта на данном участке появятся.


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