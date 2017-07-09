Тихвинская ярмарка собрала артистов со всего Приволжского округа

В Кузнецком районе Пензенской области на территории музея-усадьбы А. Н. Радищева прошла Тихвинская ярмарка.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, гостей встречали потешными забавами, творческими мастер-классами именитых мастеров, изделиями декоративно-прикладного творчества. Все желающие смогли покататься на карете по территории музея.

Центральной экспозицией стала интерактивная площадка «Кузнецкая слобода». Более 70 сельхозпроизводителей Кузнецкого района продавали живую рыбу, овощи, полуфабрикаты, мед, квас, молочные продукты, копчености, яйца, домашний хлеб и др. На Постоялом дворе гостей праздника угощали шашлыком, пловом, квасом, окрошкой.

В рамках ярмарки работали площадки «Картинки из деревенской жизни», «Сельский зоопарк», «Блошиный рынок», «Сурская гармонь», «Музыкальная слобода». Для маленьких посетителей работал сказочный городок «В тридевятом царстве» со сказочными героями и интерактивными конкурсами на знание русского фольклора.

Участниками концертной программы ярмарки стали фольклорные коллективы Республики Мордовия, муниципальных районов и городов Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей. Почетными гостями праздника стали народные умельцы из Мурома и Нижнего Новгорода. Впервые участие в ярмарке приняли умельцы из Самарской и Ульяновской областей, рассказали в пресс-службе.