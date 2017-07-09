После замечания мэра на место порыва теплосети приехали рабочие

К ПАО «Т Плюс», организации, которая должна выполнять работы, приняты меры. Кроме того, было составлено письмо с претензией, его направили в центральный московский офис ресурсоснабжающей компании, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В результате 9 июля на аварийный участок прибыло две бригады.
«Установлено место порыва. После проведения вскрышных работ будет заменен участок сети около 30 погонных метров. Ориентировочный срок окончания работ — вечер понедельника», — сообщил начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.
Виктор Кувайцев поручил данную ситуацию держать на строгом контроле.
«Обозначенные сроки должны быть строго соблюдены. В дальнейшем такие ситуации недопустимы. В выходные дни люди остались без горячего водоснабжения. У ресурсоснабжающих организаций должно быть понимание того, что в первую очередь страдают наши жители. А соответственно, необходимо бросать все силы на то, чтобы устранение аварийной ситуации произвести в максимально сжатые сроки», — подчеркнул мэр.