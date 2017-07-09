После замечания мэра на место порыва теплосети приехали рабочие

В ходе работ по соединению сетей по улицам Каракозова и Новочеркасской в Пензе произошел порыв участка тепломагистрали. В результате без горячей воды остались 238 жилых домов. Однако приехавший на место мэр Виктор Кувайцев не увидел на объекте рабочих.

К ПАО «Т Плюс», организации, которая должна выполнять работы, приняты меры. Кроме того, было составлено письмо с претензией, его направили в центральный московский офис ресурсоснабжающей компании, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В результате 9 июля на аварийный участок прибыло две бригады.

«Установлено место порыва. После проведения вскрышных работ будет заменен участок сети около 30 погонных метров. Ориентировочный срок окончания работ — вечер понедельника», — сообщил начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

Виктор Кувайцев поручил данную ситуацию держать на строгом контроле.

«Обозначенные сроки должны быть строго соблюдены. В дальнейшем такие ситуации недопустимы. В выходные дни люди остались без горячего водоснабжения. У ресурсоснабжающих организаций должно быть понимание того, что в первую очередь страдают наши жители. А соответственно, необходимо бросать все силы на то, чтобы устранение аварийной ситуации произвести в максимально сжатые сроки», — подчеркнул мэр.