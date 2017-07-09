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Скончался один из отцов Рунета Антон Носик

9 июля в 11:49 198 просмотров
«Ведомости» Демьян Кудрявцев.

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В ночь на девятое июля в Москве умер Антон Носик — один из крупнейших интернет-деятелей. Об этом сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Как сообщила RT жена Антона Носика, у него произошла внезапная остановка сердца у друзей на даче.

Антона Носика называют одним из отцов Рунета. Он стоял у истоков создания популярных изданий Gazeta.ru, Lenta.ru, Vesti.ru и многих других, принимал активное участие в развитии компании «Рамблер». Носик считается одним из первых российских блогеров, пишет «Российская газета».

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=su3Tq74hvMc

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