Бурлаков поздравил рыбаков с праздником

«Отрасль рыбоводства довольно сложная, производство товарной рыбы требует большого труда, внимания, больших знаний и усердия. В Пензенской области в рыбопромышленном комплексе трудятся настоящие профессионалы, любящие свое дело и радеющие за него всей душой. В рыбоводстве благодаря вам мы показываем превосходные результаты, не уступая субъектам, где природно-климатические условия сложились более благоприятно для развития аквакультуры.

Так, по объему производства рыбы Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе. С 2005 по 2015 годы объем производства товарной рыбы в регионе увеличился в 30 раз. В прошлом году объем производства рыбы в прудовых хозяйствах составил 2388,8 тонн, что на 9% выше уровня 2015 года.

Я от всей души благодарю вас за результаты, за вашу активную позицию в развитии отрасли. Сегодня пензенская продукция рыбоводства доступна для населения, представлена не только на ярмарках, но и в торговых сетях — это результат нашей с вами большой работы. Мы не только производим качественный продукт, но и делаем его доступным нашему населению.

Уверен, что в дальнейшем наши достижения станут выше. Я желаю вам успехов в нелегком труде, здоровья, мира, добра», — говорится в поздравлении.