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Полицейские раскрыли кражу в Засечном (видео)

9 июля в 16:24 248 просмотров
, а утром обнаружила пропажу.

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Сотрудники полиции Пензенского района раскрыли кражу велосипеда в одной из многоэтажек в селе Засечное. Вечером хозяйка оставила двухколесное транспортное средство на лестничной площадке, а утром обнаружила пропажу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили причастность к совершению преступления жителя Пензы 1989 года рождения. Он был опрошен и признался в содеянном. Злоумышленник воспользовался тем, что имущество не было никак защищено от преступных посягательств. Он вынес велосипед на улицу и поехал на нем домой, сообщает телеканал «Экспресс».

«По данному факту в отделении дознания ОМВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи — до двух лет лишения свободы. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила начальник отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Жаткина.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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