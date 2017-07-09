В Пензе презентуют 8 том антологии по истории области

«Здесь есть воспоминания о зарождении христианства, о заселении русскими нашего края пензенского, воспоминания пензяка «Записки пензяка», рукопись, которая никогда не издавалась, середины 19 века. Здесь есть очень интересный материал из истории Кузнецкого района. 19 — начала 20 веков, материал о зарождении пензенского театра. Около десятка материалов конца 19 — начала 20 веков. Такие редкие вещи», — рассказал Игорь Шишкин.
Значительная часть антологии рассказывает о посещении сурской столицы поэтом-футуристом Владимиром Маяковским и его отношениях с пензенской красавицей Татьяной Яковлевой. Проиллюстрирован том эксклюзивными фотографиями, многие из которых находятся в личной коллекции автора.
Презентация труда пензенского краеведа пройдет в ближайшее время. Напомним, что предыдущий том вышел год назад. Материалы для следующего, 9-го тома практически собраны, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».