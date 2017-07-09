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В Пензе презентуют 8 том антологии по истории области

9 июля в 16:49 232 просмотра
«Пензенский край в мемуарах художественной литературе и исследованиях» (6+). Труд известного коллекционера, краеведа и геральдиста Игоря Шишкина вышел в свет тиражом в 800 экземпляров. Над изданием автор работал около шести месяцев.

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В Пензе пройдет презентация восьмого тома антологии «Пензенский край в мемуарах художественной литературе и исследованиях» (6+). Труд известного коллекционера, краеведа и геральдиста Игоря Шишкина вышел в свет тиражом в 800 экземпляров. Над изданием автор работал около шести месяцев.

«Здесь есть воспоминания о зарождении христианства, о заселении русскими нашего края пензенского, воспоминания пензяка «Записки пензяка», рукопись, которая никогда не издавалась, середины 19 века. Здесь есть очень интересный материал из истории Кузнецкого района. 19 — начала 20 веков, материал о зарождении пензенского театра. Около десятка материалов конца 19 — начала 20 веков. Такие редкие вещи», — рассказал Игорь Шишкин.

Значительная часть антологии рассказывает о посещении сурской столицы поэтом-футуристом Владимиром Маяковским и его отношениях с пензенской красавицей Татьяной Яковлевой. Проиллюстрирован том эксклюзивными фотографиями, многие из которых находятся в личной коллекции автора.

Презентация труда пензенского краеведа пройдет в ближайшее время. Напомним, что предыдущий том вышел год назад. Материалы для следующего, 9-го тома практически собраны, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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