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В Пензе библиотекари развозят книги на велосипедах (видео)

9 июля в 17:15 280 просмотров
, кому повстречалась на пути «библиотека на колесах», имел возможность познакомиться с подборкой интересной литературы и даже забрать с собой понравившуюся книгу.

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Необычную акцию провели сотрудники городской библиотеки № 6. Они проехали на велосипедах по улицам Пензы с коллекцией книг. Каждый, кому повстречалась на пути «библиотека на колесах», имел возможность познакомиться с подборкой интересной литературы и даже забрать с собой понравившуюся книгу.

«Библиотекари устанавливают корзины на велосипед, выезжают в труднодоступные районы и распространяют книги. У них специальная форма: маечки, бейджи», — рассказала директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Пензы» Галина Асеева.

Специалисты «библиотеки на колесах» проехали с книгами по улицам микрорайона Арбеково и раздавали пензенцам листовки с приглашением посетить уютную библиотеку на улице Рахманинова. Также они рассказали горожанам о правилах буккроссинга — где и как можно обменять прочитанную книгу.

С подобной акцией сотрудники библиотеки обещали посетить и другие районы Пензы до конца лета, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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