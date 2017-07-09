В Пензе библиотекари развозят книги на велосипедах (видео)

«Библиотекари устанавливают корзины на велосипед, выезжают в труднодоступные районы и распространяют книги. У них специальная форма: маечки, бейджи», — рассказала директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Пензы» Галина Асеева.
Специалисты «библиотеки на колесах» проехали с книгами по улицам микрорайона Арбеково и раздавали пензенцам листовки с приглашением посетить уютную библиотеку на улице Рахманинова. Также они рассказали горожанам о правилах буккроссинга — где и как можно обменять прочитанную книгу.
С подобной акцией сотрудники библиотеки обещали посетить и другие районы Пензы до конца лета, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».