В Калининграде стартовал молодежный форум «Балтийский Артек»

По информации пресс-службы форума, в нем принимают участие 450 человек из 36 субъектов России и шести стран.

В церемонии открытия приняли участие временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Наталья Ищенко, руководитель Агентства по делам молодежи Татьяна Васильева, заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов.

«Балтийском Артек» объединяет самых активных, позитивных и целеустремленных молодых людей. И я уверена, что каждый из вас сможет проявить себя на каждом из выбранных потоков", — отметила Наталья Ищенко, пожелав участникам новых побед и свершений.

«Балтийский Артек» уже стал одной из визитных карточек Калининградской области, центром притяжения инициативной и активной молодежи. Как и всегда, на форуме созданы все условия для комфортного обучения и проживания, и это позволит сделать работу еще продуктивнее. Уверена, каждый участник сможет найти единомышленников и реализовать себя на 100%", — подчеркнула Татьяна Васильева.

Кроме того, для участников форума записал видеообращение первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Он отметил, что именно активные и инициативные молодые люди, такие как участники форума, чаще всего являются авторами прогрессивных идей и нестандартных решений.

В рамках смены организована работа шести потоков: «Мастерская карьерного роста», «Пространство добра», «Школа фитнеса», «Проектный офис», «Арт-пространство» и «Киномастерская».