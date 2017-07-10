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Кувайцев получил золотой знак отличия ГТО

10 июля в 09:20 286 просмотров

Мэр города Пензы Виктор Кувайцев получил золотой знак отличия ГТО.

Вручил награду мэру министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский. Глава горадминистрации отметил, что получить его очень почетно для любого человека.

«Рад, что удалось выполнить все нормативы. Физкультура и спорт играют важную роль в нашей жизни, воспитывают характер и волю, целеустремленность и терпение, учат побеждать и главное — укрепляют здоровье», — подчеркнулл Виктор Кувайцев.

Он также пожелал успехов тем, кто решил попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО, сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/chief_index.jpg

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