Кувайцев получил золотой знак отличия ГТО

Вручил награду мэру министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский. Глава горадминистрации отметил, что получить его очень почетно для любого человека.

«Рад, что удалось выполнить все нормативы. Физкультура и спорт играют важную роль в нашей жизни, воспитывают характер и волю, целеустремленность и терпение, учат побеждать и главное — укрепляют здоровье», — подчеркнулл Виктор Кувайцев.

Он также пожелал успехов тем, кто решил попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО, сообщает пресс-служба мэрии.