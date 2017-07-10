Минздрав планирует ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

В министерстве здравоохранения разработали стратегию формирования здорового образа жизни населения. В ней содержится информация об ограничении скрытой рекламы алкоголя в художественных фильмах, телепередачах и печатных изданиях.

Сейчас проект обсуждают эксперты и сотрудники органов государственной власти во второй редакции, говорится в сообщении.

Минздрав подразумевает товары, имитирующие спиртную продукцию, хотя сами таковой не являются. Также выступают против технологии скрытой рекламы «продакт плейсмент», когда демонстрируют продукт, который используют герои фильма, либо его логотип, либо упоминание о качестве продукта.

Российский режиссер Владимир Бортко считает неуместным это предложение.

«Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать? За кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть?» — поделился он с «Известиями».

Председатель союза потребителей России Петр Шелищ тоже не поддержал эту инициативу. Он сказал, что ограничение показа алкоголя в картинах может привести к нарушению общего замысла.