Лошади как заложники человеческих амбиций и предмет шантажа

Сегодня в СМИ очень много стали говорить о судьбе Завиваловского конезавода, расположенного в Каменском районе Пензенской области. Созданный в 1830 году, он специализируется на выращивании орловской рысистой породы. Традиции, заложенные в 18 веке, поддержанные в советское время, сохраняются и сейчас, не смотря на многочисленные сложности разведения и содержания спортивных лошадей. Однако на имени «завиваловки» пытаются играть люди, к заводу отношения не имеющие, ратующие за личные интересы, не стесняющиеся идти на шантаж.

Агентство «Пенза-пресс» провело собственное расследование этой истории.

Ой, вы кони мои, кони…

В 90-е годы прошлого столетия государственное предприятие «Завиваловский конезавод» было приватизировано. Частный инвестор занимался им почти до конца двухтысячных. Тут надо отметить, что коневодство — бизнес очень специфический, особенно если речь идет о породистых лошадях. Он требует значительных финансовых затрат, высокопрофессиональной команды и умения работать в очень узком сегменте рынка, на котором, кстати, высока конкуренция.

К 2012 году предприятие оказалось в сложной ситуации. Учитывая историческую ценность завода для Пензенской области, он был выкуплен Областным агрохолдингом и в течение двух лет находился в составе регионального предприятия, что позволило сохранить «завиваловку».

В 2014 году конезавод приобрел другой предприниматель, который, помимо орловских рысаков, принял решение разводить непрофильных лошадей — для скачек и конкурса, однако, к сожалению, этот бизнес-план оказался неудачным, поскольку животные оказались абсолютно не востребованы по нескольким причинам, в том числе и связанным с качеством этих лошадей. И в конце 2016 года собственник продал поголовье «непрофильников» одному из индивидуальных предпринимателей, назовем его Т.

Нерезиновый бюджет

Здесь, по мнению агентства, начинается самое интересное, потому что в игру вступает некое ООО «Виктория» — частная фирма. Ее директор работала в Завиваловском. Госпожа менеджер договаривается с Т. о последующем выкупе спортивных лошадей и содержит за его счет животных. Спустя полгода предприниматель пытается вернуть деньги или получить лошадей, но не тут-то было!!! Руководство ООО «Виктория», считая почему-то поголовье своим, чтобы решить проблемы, идет к региональной власти с просьбой господдержки, а по сути — с требованием безвозмездного выделения из бюджета порядка 8,5 млн рублей.

Сама просьба представляется странной — на каком основании может региональный бюджет купить табун лошадей, которые, кстати, не имеют ценности породы?

Таковую представляет Завиваловский конезавод, где разводят породистых орловских рысаков и который регион поддерживал и поддерживать будет.

«183 года конезавод занимается разведением рысаков Орловской породы. Это гордость нашего региона и определенный, в том числе и исторический, статус Пензенской области, который важно сохранить, поэтому необходимо обеспечить работу завода как племенного предприятия и продолжать заниматься чистой линией лошадей. Верным решением будет восстановить статус племенного предприятия, получить лицензию, тогда мы будем иметь возможность заниматься реализацией племенных лошадей. Племенное предприятие сможет претендовать на федеральные субсидии на племпоголовье и, соответственно, на софинансирование из регионального бюджета», — говорит министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

О ценности именно «завиваловки» в один голос заявляют и известные пензенские конезаводчики, которых возмущает нездоровая и искусственная ситуация вокруг завода.

Шантаж и манипуляции

«Лошадей хотят пустить под нож!», «Спасите Зававиловский конезавод!», «Хрупкая женщина борется за сохранение уникальной породы». Такими заголовками пестрят новостные ленты некоторых пензенских СМИ.

Увы и ах, они не нашли своего подтверждения! О закрытии Завиваловского конезавода и прекращении воспроизводства орловских рысаков речь не идет — это историческая ценность региона, 40 лошадей для конкура и скачек не являются уникальными, и уж тем более их никто не пустит «под нож» — животные спортивные и дорогие, о чем сообщил на условиях анонимности купивший их предприниматель Т.

Источник в региональном правительстве также подтвердил корреспонденту агентства, что громкие заявления отдельных персонажей об уничтожении поголовья — спланированная пиар-акция в пользу конкретных частных лиц.

«Кто-то хочет владеть лошадьми, но не имеет на это средств, занимает на их покупку деньги, а бюджет должен заплатить? Это незаконно. Но человек поступил непорядочно, он стал пытаться манипулировать общественным сознанием, делать вбросы, неверную информацию распространять», — сообщил он.

Отметим и тот факт, что во времена работы ныне «главной защитницы орловских рысаков» на Завиваловском как раз и была организована массовая распродажа орловских рысистых с предприятия. Делалось это с одной целью — перепрофилировать завод с разведения орловских на верховых лошадей.

Вместо послесловия

Завершая наш материал, еще несколько строк — о детском конном спорте и иппотерапии, на которые пытаются кивать некие гражданские активисты, якобы защищающие интересы «завиваловки».

Безусловно, очень важные и нужные для региона направления. Они требуют не только значительных финансовых вложений, но что в разы важнее — особого подхода к организации.

Например, требования к лошади для иппотерапии будут отличаться от требований, которые предъявляются к ней в спорте, прокате или где-либо ещё.

«Развитие детско-юношеского спорта на территории завода невозможно по многим причинам. Этим всегда занимались клубы, в которых лошади более спокойные, не такие «горячие». Проводить занятия иппотерапией на лошадях, разводимых ООО «Виктория» нельзя. Эта порода слишком крупная. Не каждый взрослый сядет на высокую лошадь, а посадить туда ребенка с ограниченными возможностями будет крайне проблематично», — отмечает конезаводчик Татьяна.

Для занятий требуются дружелюбные, доверчивые, спокойные, терпеливые и уравновешенные животные, ведь они будут возить детей с ДЦП, аутизмом и другими проблемами. А потому никто из специалистов и родителей не решится посадить ребенка-инвалида на спортивную лошадь, каковыми являются те самые «непрофильники» завиваловского, ожидающие отправки к законному хозяину, а затем поездки в спортивные клубы.

Для справки: В настоящее время ООО ПКЗ «Завиваловский» готовит полный пакет документов для включения предприятия в реестр получателей государственной федеральной поддержки на 2018 год. На заводе содержатся 75 голов лошадей орловской рысистой породы, из них 25 — маточное поголовье.

Автор Сергей Максимов