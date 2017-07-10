В Пензенской области погода внесла коррективы в заготовку кормовых культур

По словам главы минсельхоза Андрея Бурлакова, посевные площади в регионе в этом году составили 1379 тыс. га, это плюс 34 тыс. га к уровню 2016-го. Это самая большая посевная площадь за 17 лет, отметили в пресс-центре облправительства.

В частности, увеличены посевные площади кукурузы на зерно, гречихи, сои, нута, чечевицы. Но из-за погоды есть отставание по уборке кукурузы и сои, отметил Андрей Бурлаков.

«В районах, где выпало наибольшее количество осадков, есть отставание, но с наступлением хорошей погоды ситуацию будем исправлять», — подчеркнул он.

Министр отметил, что в оборот введена 31 тыс. га сельхозземель из 50 тыс. га запланированных.

В регионе в этом году планируют собрать не менее 2,3 млн тонн зерна, 2 млн тонн сахарной свеклц, 390 тыс. тонн подсолнечника, 466,8 тыс. тонн картофеля, 177,8 тыс. тонн овощей.

В настоящее время заготовлено 140,3 тыс. тонн сена (35% к плану), сенажа — 115, тыс. тонн (45%).

«Есть сложности с заготовкой кормовых культур, опять же — из-за осадков. Камешкирский район, Шемышейский, Неверкинский отстают — там выпало больше всего осадков. С наступлением тепла ситуацию планируем исправить», — сказал глава областного минсельхоза.

Андрей Бурлаков отметил, что к уборке культур нужно подойти организовано, особе внимание стоит обратить на наличие необходимой техники.

«Погода не очень хорошая для растениеводства, Если она в ближайшее время изменится, урожай у нас будет неплохой», — сказал Иван Белозерцев, поручив главам администраций провести встречу с растениеводами и обсудить существующие проблемы.

«Раньше, если не хватало техники, мы обращались за помощью к южным районам, сейчас такой возможности не будет. У кого есть необходимость в приобретении техники, ее аренде, нужно заняться этим вопросом уже сейчас. Недорабатываемой земли у нас не должно быть!» — добавил губернатор, напомнив о необходимости вести подготовку к посевным работам.