Роспотребнадзор запретит продавцам требовать паспортные данные

За нарушение запрета продавцов будут привлекать к административной ответственности. Размер штрафа пока обсуждают.
Например, это касается покупки билетов на концерт. Сейчас у граждан могут требовать паспортные данные для оформления покупки, хотя это необязательно, так же, как и при покупке билета на поезд или самолет.
«Это не предусмотрено законодательством, но практикуется. Некоторое время назад паспорта спрашивали на входе в Третьяковскую галерею», — сообщил «Известиям» начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков.
Как говорят эксперты, требование персональных данных является важным фактором для совершения покупки, но только в строго установленных случаях. Большинство же продавцов спрашивают паспорт незаконно.