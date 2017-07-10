Роспотребнадзор запретит продавцам требовать паспортные данные

Роспотребнадзор может запретить компаниям, предоставляющим различные товары и услуги, требовать паспортные данные клиента в тех случаях, которые не предусмотрены законом, сообщают « Известия ».

За нарушение запрета продавцов будут привлекать к административной ответственности. Размер штрафа пока обсуждают.

Например, это касается покупки билетов на концерт. Сейчас у граждан могут требовать паспортные данные для оформления покупки, хотя это необязательно, так же, как и при покупке билета на поезд или самолет.

«Это не предусмотрено законодательством, но практикуется. Некоторое время назад паспорта спрашивали на входе в Третьяковскую галерею», — сообщил «Известиям» начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков.

Как говорят эксперты, требование персональных данных является важным фактором для совершения покупки, но только в строго установленных случаях. Большинство же продавцов спрашивают паспорт незаконно.