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Белозерцев поручил подготовить предложения по сохранению Завиваловского конезавода

10 июля в 11:11 152 просмотра
, сложившуюся вокруг него.

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На видеконференции с главами администраций районов Пензенской области 10 июля обсудили поддержку Завиваловского конезавода и ситуацию, сложившуюся вокруг него.

«Есть на территории конезавода еще одно предприятие, которое разводит других коней и реализует в конно-спортивные клубы. Договорились, что пока оно их содержит, арендная плата не взимается. Сейчас рассматриваем вопрос, чтобы поставить этих коней, если их не успеют реализовать, на зимний постой и обеспечить кормами в другом месте», — доложил губернатору глава областного минсельхоза Андрей Бурлаков.

«Почему сложилась такая ситуация, если в Интернете пишут, что кони якобы востребованы?» — спросил глава региона.

Андрей Бурлаков пояснил, что изначально ставка организацией делалась на спортивные скачки, но у нас в регионе это направление не очень развито, да и частник завысил цены на животных.

Иван Белозерцев поинтересовался, подходят ли такие кони для иппотерапии.

«Было проведено исследование, выяснилось, что они опасны для такой работы, потому что воспитаны для спорта», — ответил министр.

«По сохранению Завиваловского завода, занимающегося разведением Орловских рысаков, подготовьте мне предложения», — сказал губернатор.

Глава региона поручил председателю правительства Николаю Симонову разобраться в ситуации и выяснить, что можно сделать для поддержки и развития этого конезавода.

«Постоянно оказывать поддержку из бюджета неправильно, но завод надо сохранить», — подчеркнул он.
Вице-губернатор Валерий Савин, в свою очередь, добавил, что в Каменском районе прорабатывается вопрос о создании конно-спортивной школы, идет поиск инвестора.

Напомним, ситуация с Завиваловским конезаводом и ООО «Виктория», находящимся на его территории, обсуждается давно. Подробности можно узнать здесь и здесь.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=OGsb_JtJ6Zs

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