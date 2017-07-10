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На пензенские дороги вышли 42 бригады

10 июля в 11:35 112 просмотров
«Безопасные и качественные дороги» восстанавливают проезжую часть, дорожные знаки, устанавливают недостающие пешеходные ограждения, обновляют светофорные объекты.

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В Пензе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» восстанавливают проезжую часть, дорожные знаки, устанавливают недостающие пешеходные ограждения, обновляют светофорные объекты.

«Общая сумма финансирования составляет более 1 млрд рублей в 2017 году», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Новый бордюрный камень устанавливают на улицах Краснова, Карла Маркса, Пушанина, Кирпичной, Краснова, Германа Титова, Литвинова, Пушкина, Ударной, Красной, Литвинова, Коммунистической и проспекте Победы.

На улицах Рахманинова и Терешковой асфальтируют дорогу, на улице Мира — заездные карманы, на улице Свердлова поднимают колодцы.

Устройство технической полосы ведут на улице Ударной, ямочный ремонт проводят на улице Калинина, на улице Лозицкой демонтируют бордюрный камень.

На Горбатом переулке ведут подготовительные работы к ремонту, а на дороге в поселок Победа укрепляют обочины.


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