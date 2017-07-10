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В России упростили процедуру регистрации машин

10 июля в 15:23 278 просмотров
, упрощающий процедуру регистрации транспортных средств.

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Вступил в силу приказ МВД, упрощающий процедуру регистрации транспортных средств.

Как сообщает РИА Новости, теперь владельцы смогут не предъявлять полис ОСАГО при регистрации машин, сотрудники полиции будут получать необходимые сведения из электронной базы данных.

Приказ также уточняет порядок регистрации транспортных средств с измененными из-за износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами.

«При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия», — пояснили в ГИБДД.

А те, кто будут подавать заявления на регистрацию машин черед портал госуслуг, смогут предоставить автомобиль сразу в место осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.


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