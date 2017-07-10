В Санкт-Петербурге накануне завершился шестнадцатый по счету музыкальный фестиваль STEREOLETO, который традиционно проходит на Елагином острове. В этом году масштабный open air собрал на своих площадках известные группы: «Сплин», «Грибы», британский коллектив «U.N.K.L.E.», французскую команду «General Elektriks» и многие другие.

Партнером этого музыкального проекта уже в третий раз стал оператор мобильной связи Tele2, который организовал пресс-тур для журналистов и блогеров из разных регионов России. На мероприятии удалось побывать и корреспонденту ИА «Пенза-Пресс».

Одним из хэдлайнеров второго дня STEREOLETO стал киевский проект «Грибы». Приглашение этого коллектива на фестиваль стало, пожалуй, самым главным и обсуждаемым сюрпризом организаторов. Об этом решении и о других новостях из жизни трехдневного музыкального марафона рассказал организатор STEREOLETO Илья Бортнюк.

«У нас выступал и Боярский, и представители электронной музыки. Если говорить о том, как это все сочетается, то никак! Почему «Грибы»? Группа, на мой взгляд, в этом году совершила революцию в интернете и музыке. Лично мне она очень нравится, она чем-то напоминает Beastie Boys.

При подборе артистов, мы, конечно стараемся приглашать тех, кто в данный момент времени популярен и актуален. Наши участники — это культовые артисты, иностранные музыканты, которые известны у себя на родине, и совсем новые группы.

Музыка, как и жизнь, — очень разнообразная, поэтому не нужно на чем-то одном замыкаться», — резюмировал Илья Бортнюк.

По его словам, STEREOLETO не просто так уже третий год сотрудничает с Tele2. Их объединят общий принцип — «Другие правила». Фестиваль не подчиняется никаким правилам в принципе. Здесь есть только музыкальный вкус и комфортные условия для гостей.

В этом году open air охватил сразу три сцены: Главную, Квадро сцену и TBRG OPEN. И если основных звезд Главной сцены зрители знали в лицо, то артисты, выступающие на двух других площадках, стали настоящими музыкальными открытиями.

Квадро сцену покорила литовская группа «Антикварные зубы Кашпировского», в их выступлении присутствовали и лирические, и ритмические песни, в которых солисты пели о бытовых реалиях, преступности, моде и любви.

На сцене TBRG OPEN блистательным выступлением отметился проект молодой киевской артистки Кристины Бардаш, под названием Луна. Переполненный танцпол перед сценой, на которой выступала певица — лучшее доказательство ее ошеломляющего успеха на STEREOLETO 2017.

За 16-летнюю историю фестиваль зарекомендовал себя, как музыкальную площадку с очень высоким уровнем организации и качественным подбором исполнителей. Петербуржцы и гости города, с которыми удалось пообщаться на STEREOLETO, рассказали, что особо не обращают внимания на список артистов, так как доверяют вкусу организаторов.

Что касается основной аудитории, то она по-настоящему разная. Это и молодежь, и молодые семьи с детьми, и старшее поколение — все те, кому нравится хорошая музыка, времяпрепровождение на свежем воздухе и скоростной интернет Tele2, с помощью которого можно было делиться эмоциями в режиме онлайн.

Пресс-тур не ограничился только посещением этого масштабного трехдневного музыкального фестиваля. Подробности — в нашем фоторепортаже.