Троллейбусы приведут в порядок после жалобы пензенца

В Пензе покрасят троллейбусы. Об этом сообщили в горадминистрации.

На то, что электрический транспорт находится в убогом состоянии, пожаловался горожанин.

«В городе работают троллейбусы, на которых облезла краска. От этого они ржавеют. Да и вид у них из-за этого весьма непрезентабельный. Почему их не окрашивают? Сейчас троллейбусы в Пензе обслуживает новая организация, прописана ли в договоре, заключенном с ней, обязанность поддерживать троллейбусы в надлежащем состоянии?» — написал он в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

В мэрии ответили, что руководителю предприятия-перевозчика поручено принять меры по приведению троллейбусов в надлежащее состояние, в том числе — покрасить.