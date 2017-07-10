В Пензе в магазине продавали игрушки сомнительного качества (видео)

Специалисты Общественной палаты Пензенской области провели рейд по магазинам Пензы. На этот раз в поле зрения общественников оказались детские товары, в основном, игрушки и одежда. Товары сомнительного качества обнаружились в самом центре города.

В магазин с детскими товарами женщины пришли не за покупками. Специалисты региональной Общественной палаты объявили войну некачественным игрушкам и детской одежде. Стоило только войти в одну из торговых точек, расположенную в подвале в центре города, и сразу — нарушение.

Пока эксперты осматривают товары, появляется директор магазина. Однако диалог с первых минут не складывается. Предприниматель и не в курсе, что кроме накладной, на товар должны быть и другие документы.

Несмотря на сомнительное качество и происхождение товаров, посетителей в торговом зале хватает. Некоторые признались, что зашли не по своей воле, а по просьбе младших членов семьи.

Популярность подвального магазинчика можно объяснить просто: кукла Барби — за 200 рублей или Супермен — за 60 по родительскому кошельку не ударят. Но не стоит забывать, что они могут быстро выйти из строя или того хуже — оказаться токсичными.

«Товары детского ассортимента, в частности игрушки, зачастую содержат запахи химического происхождения. И такое действительно часто приходится наблюдать. При покупке любого детского товара покупатель имеет право потребовать наличие документа, подтверждающего его качество», — сказала председатель общественной организации «Пензенский Союз потребителей (городской)» Ольга Антонова.

А вот в магазине неподалеку — все в порядке. Сертификаты соответствия имеются, ценники оформлены как надо, а вся информация о товарах — на русском языке. Правда и стоят они дороже.

Экономить на детских товарах или нет — выбор каждого родителя. Однако эксперты Общественной палаты рекомендуют все же интересоваться происхождением предметов, которыми будут пользоваться дети.

«Товарищи взрослые, вы — в ответе за то, во что играют ваши дети. Я бы очень хотела, чтобы, покупая игрушку, ни один родитель не сомневался, что она качественная», — заявила председатель пензенского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Светлана Кудинова.

Подобные рейды общественный совет проводит регулярно. Акты о нарушениях во всех магазинах с подозрительными товарами направляются в профильные ведомства, сообщает телеканал «Экспресс».