Кувайцев вновь обогнал всех мэров ПФО по индексу цитируемости

Согласно рейтингу, мэр Пензы Виктор Кувайев сохраняет лидерство, его медиаиндекс — 8 658,8, что почти на три тысячи больше, чем у Ирека Ялалова из Уфы.

В частности, СМИ писали о том, что Виктор Кувайцев поручил приступить к разработке муниципальной программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, которая будет реализована при поддержке региональной власти. Также журналисты освещали работы по ремонту камеры и замене запорной арматуры магистрального водопровода в районе «Ростка», за ходом которых следил мэр.

Глава города Валерий Савельев занял восьмое место в ПФО с индексом цитируемости 1 069,0.