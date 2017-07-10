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Кувайцев вновь обогнал всех мэров ПФО по индексу цитируемости

10 июля в 15:59 298 просмотров
«Медиалогия» опубликовала медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за июнь.

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Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за июнь.

Согласно рейтингу, мэр Пензы Виктор Кувайев сохраняет лидерство, его медиаиндекс — 8 658,8, что почти на три тысячи больше, чем у Ирека Ялалова из Уфы.

В частности, СМИ писали о том, что Виктор Кувайцев поручил приступить к разработке муниципальной программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, которая будет реализована при поддержке региональной власти. Также журналисты освещали работы по ремонту камеры и замене запорной арматуры магистрального водопровода в районе «Ростка», за ходом которых следил мэр.

Глава города Валерий Савельев занял восьмое место в ПФО с индексом цитируемости 1 069,0.


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