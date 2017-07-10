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Пожар в Пензе тушили 26 человек

10 июля в 16:52 414 просмотров

В ночь на 10 июля в Пензе начался пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, на улице Конструкторской загорелась комната на третьем этаже.

В пожаре никто не пострадал. К ликвидации очага возгорания привлекались 26 человек и девять единиц спецтехники.


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