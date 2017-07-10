Павел Воля и Ляйсан Утяшева стали жертвой мошенников

Уроженец Пензы, резидент «Comedy Club» рассказал своим подписчикам о том, что в социальной сети попался вместе с супругой на удочку мошенников.

Как сообщает сайт «Папарацци», Павел и Ляйсан проводят свой отпуск в Лиссабоне. Во время отдыха пара захотела сходить на концерт Depeche Mode и Imagine Dragons. Но, как выяснилось, ребята купили поддельные билеты, из-за чего на концерт их не пустили.

«Мы в Лиссабоне! И вот такие вот радостные и счастливые мы вчера подошли ко входу крутейшего фестиваля NOS Alive. Хотели попасть на Depeche Mode и Imagine Dragons и на всех-всех, кто там выступал. Но прямо у входа нам сказали, что мы купили фейковые билеты в интернете, хотя все выглядело так, как будто мы покупаем билеты у самого Дэйва Гаана из Depeche Mode! Все было очень серьезно и покупалось аж за 2 месяца.

Но нас так просто не возьмешь! Мы же в прекрасном Лиссабоне. Наслаждаемся океанскими видами и стариной этого крутейшего города. Поделимся с вами впечатлениями от столицы Португалии.

P. S. Не верьте обманщикам!

P. P. S. Не расстраивайтесь, если Вас обманули!

P.P. P. S. Не позволяйте никому испортить Вам настроение!

Пис. Лов.»

Судя по посту знаменитого пензенца, настроение ему это не испортило.