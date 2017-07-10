Павел Воля и Ляйсан Утяшева стали жертвой мошенников

Как сообщает сайт «Папарацци», Павел и Ляйсан проводят свой отпуск в Лиссабоне. Во время отдыха пара захотела сходить на концерт Depeche Mode и Imagine Dragons. Но, как выяснилось, ребята купили поддельные билеты, из-за чего на концерт их не пустили.
«Мы в Лиссабоне! И вот такие вот радостные и счастливые мы вчера подошли ко входу крутейшего фестиваля NOS Alive. Хотели попасть на Depeche Mode и Imagine Dragons и на всех-всех, кто там выступал. Но прямо у входа нам сказали, что мы купили фейковые билеты в интернете, хотя все выглядело так, как будто мы покупаем билеты у самого Дэйва Гаана из Depeche Mode! Все было очень серьезно и покупалось аж за 2 месяца.
Но нас так просто не возьмешь! Мы же в прекрасном Лиссабоне. Наслаждаемся океанскими видами и стариной этого крутейшего города. Поделимся с вами впечатлениями от столицы Португалии.
P.P.
Пис. Лов.»
Судя по посту знаменитого пензенца, настроение ему это не испортило.