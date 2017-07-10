В Пензенской области выбрали лучшего пчеловода (видео)

В Каменском районе выявили лучших пчеловодов. Конкурс профмастерства в этой номинации в Пензенской области проводится впервые. Участниками регионального этапа стали более 20 представителей профессии из разных районов губернии.

Кто относится к вредителям пчел? Где необходимо размещать ульи? Какова температура сушки цветочной пыльцы? Ответы на эти вопросы должен знать каждый пчеловод, претендующий на звание лучшего. На каждый из 20 вопросов теста участникам областного конкурса профмастерства дается не больше минуты, сообщает телеканал «Экспресс».

«Человек должен обладать элементарными познаниями в области болезней и биологии, организации кормовой базы, медоносной базы, ее оценки, чтобы на элементарном уровне организовать производственный процесс, производство продуктов пчеловодства», — сказал член жюри конкурса «Лучший пчеловод», доцент кафедры «Биология животных и ветеринария» ПГАУ Михаил Невитов.

Все конкурсанты — профессионалы с многолетним опытом работы. Даже самый молодой пчеловод имеет восьмилетний стаж. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Артем Давыденко из Малосердобинского района в медовом бизнесе — с 20 лет. Сейчас у него — 60 пчелиных семей.

«Я из сельской местности, чем-то заниматься нужно было, тяжело с работой. В 2010 году я из Казахстана переехал в Россию и надо было чем-то своим заниматься, на кого-то работать тяжело и не заработаешь то, что ты хочешь», — поделился он.

Теория — только первая часть испытаний. Пчеловоды должны показать свое мастерство и на практике. Одно из заданий для участников — присоединить ващину к пчелиной рамке. Чтобы получить наивысший балл — десять очков — сделать это нужно не более, чем за одну минуту. Но перед этим необходимо выполнить еще два задания: сбить пчелиную рамку и натянуть на нее проволоку. Все это нужно сделать максимально быстро.

В скорости и в качестве выполнения испытаний конкурентам не уступает Вера Трушинина. Девушка с десяти лет занимается пчелами и называет себя пчеловодом в четвертом поколении.

«Пока была в декретном отпуске, когда родила второго ребенка, у меня такая тоска была к пчелам, я не могла надолго уехать на пасеку и скучала», — рассказала она.

Конкурс профмастерства в номинации «Лучший пчеловод» в 2017 году проводится впервые. По словам организаторов, в регионе эта отрасль сельского хозяйства стремительно развивается.

«На территории региона на сегодняшний день насчитывается порядка двух тысяч пасек, в основном, это личные подсобные хозяйства — где-то порядка 96%. Также насчитывается восемь кооперативов и более 30 КФХ, основным видом деятельности которых является пчеловодство», — сообщил начальник управления министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев.

По итогам всех испытаний первое место занял Сергей Козин из Колышлейского района. В сентябре за победу на региональном этапе мужчина получит главный приз — автомобиль, но прежде, в августе он представит Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Республике Башкортостан.