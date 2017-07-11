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Внуков пензенского красноармейца Павла Бизикова нашли

11 июля в 10:22 352 просмотра

В Пензенской области нашли родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны бойца Павла Бизикова.

Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» руководитель отряда «Поиск-Вездеход» Лариса Казакова, внуков красноармейца нашли в течение суток.

«Многое в этом мире построено на личных связях. Я раньше работала с женщиной, муж которой был начальником Бессоновского РОВД, Николай Викторович Рассказов, он неоднократно нам помогал в подобных поисках. Запрос к нам пришел утром в воскресенье, вечером я позвонила ему, он — участковому, тот обратился к замглавы администрации, и утром мне позвонила внучка Павла Бизикова — Мария Николаевна Крюкова», — рассказала собеседница.

Как оказалось, у Павла Бизикова есть еще внук Александр Николаевич. Родственники выразили желание перезахоронить останки бойца на его родине — в селе Кижеватово — рядом с его женой.

По словам Ларисы Казаковой, сейчас решается вопрос по оформлению документов, скорее всего, передача останков и перезахоронение пройдут в сентябре.

«Особенно отрадно то, что администрация готова была перезахоронить останки даже если не были бы найдены родственники», — отметила она.

Напомним, останки Павла Сергеевича Бизикова были найдены в рамках поисковой экспедиции «Торжокский Плацдарм-2017» в районе кордона Гремячиха Тверской области 7 июля.


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