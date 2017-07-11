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В России запретят контактные зоопарки

11 июля в 11:01 438 просмотров
«Об ответственном обращении с животными». Если документ будет одобрен и подписан президентом, то в России запретят контактные зоопарки и передвижные дельфинарии.

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12 июля Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в законопроект «Об ответственном обращении с животными». Если документ будет одобрен и подписан президентом, то в России запретят контактные зоопарки и передвижные дельфинарии.

Ожидается, что запрет вступит в силу с 1 июня 2018 года, сообщает bash-news.ru.

Как отмечается в проекте закона, физический контакт людей и обитателей зоопарков будет возможен только в том случае, если животное находится в большом вольере или клетке и может отдохнуть или спрятаться. Кроме этого, владельцам таких зоопарков запретят «успокаивать» животных специальными препаратами.

Документ также запретит россиянам по своему желанию отказываться от домашнего животного, его надо будет сдать его в приют или передать новому хозяину. Кроме того, устанавливается ответственность за жестокое обращение с животными, проведение боев и других подобных мероприятий.


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