Пензенский журналист готовит фотовыставку о московском кинофестивале

На ней свои работы представит известный пензенский журналист, путешественник Олег Ткачев.

На выставке будут собраны его работы, посвященные «ММКФ» — Московскому международному кинофестивалю, среди которых будут фотографии, каталоги, журналы, пресс-релизы, брошюры, материалы из печатных изданий за 12 лет.

«В выставке планируется участие пензенского киноведа Светланы Старостиной, которая в 1997-м году впервые пригласила меня на 20-й кинофестиваль» — рассказал Олег Геннадьевич.

Также в рамках мероприятия Олег Ткачев расскажет об особенностях работы на мероприятии такого уровня и буднях журналистской деятельности.

«Выставка пройдет в рамках клуба творческих открытий «45 меридиан», который проходит у нас каждую пятницу. Я не готовлю какого-то сценария. Я думаю, что это будет живое общение, отвечу на все вопросы», — поделился журналист.

Выставка будет работать две недели, но сроки пока точно не установлены. Начало мероприятия в 16.30. Вход — свободный.

Пресс-конференция Пьера Ришара на 21-м ММКФ

Пресс-конференция с обладателями приза «Серебряный Св. Георгий» французскими кинематографистами — актрисой Катрин Фро и режиссером ленты «Дилетантка», комедиографом Паскалем Тома.

Встреча легендарного Алена Делона в аэропорту Домодедово на 21-м ММКФ

Верными помощниками во время кинофестивалей были для Олега Геннадьевича Александр Сергеевич Васильев и его жена Галина Александровна Романова.

Васильев — наш земляк, его триумфальная доска сейчас висит на доме, в котором он жил в Пензе на ул. Володарского. Это настоящая пензенская легенда, человек, прошедший через немецкие концлагеря, писатель и кинематографист. Светлана Старостина — киновед и большой энтузиаст кино, член СК, сняла документальный фильм «Сам себе царь» (он тоже был участником документальной программы кинофестиваля).

Наша землячка киноактриса Ирина Феофанова