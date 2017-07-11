В Пензе на Ахунском кладбище нельзя хоронить умерших

Сотрудники региональной прокуратуры проверили законность выдачи горадминистрацией разрешений на захоронение на Ахунском кладбище, границы которого не установлены.

Ранее суд назначал провести межевание и постановку на учет этого земельного участка. Однако, несмотря на отсутствие официальных границ, администрация города продолжала выдавать разрешения на захоронения. В ходе проверки выявили три таких случая.

«По нарушениям прокурор внес представление. По результатам его рассмотрения на Ахунском кладбище запретили новое захоронение всех категорий лиц, за исключением случаев повторного захоронения в одну и ту же могилу тел родственников», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.