Кувайцев сообщил о ремонте дорог министерству транспорта РФ

11 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в совещании с министерством транспорта РФ, которое состоялось в ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» в режиме видеоконференции.

На мероприятии участники обсудили выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Пензы в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Ремонт дорог идет по графику», — сообщил Виктор Кувайцев.

Сейчас в Пензе 64 объекта по ремонту автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», завершили работы на 21 объекте, выполнив 38% от плана. Устройство бортового камня выполнили на 70%, устройство верхнего слоя покрытия — на 33%, сообщают в пресс-службе горадминистрации.