В России установили новые правила перевозки детей в авто

Теперь перевозить детей от семи до 12 лет на заднем сиденье автомобиля можно в автокресле или с помощью ремней безопасности. Такие же правила безопасности установили и для перевозки ребенка в кабине грузовой машины. Однако если ребенок до 12 лет едет на переднем сиденье легкового автомобиля, то детское автокресло обязательно, сообщает РИА «Новости» .

Как и раньше, детей до 12 лет запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла. За нарушение предусмотрен штраф в три тысячи рублей.

Также запрещается оставлять детей младше семи лет одних в автомобиле. Автовладельцев, которые пренебрегли этим правилом, будут штрафовать на 2,5 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах — на 500 рублей. Штраф может заменяться предупреждением.

Правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузовика установили отдельно для детей до семи лет (обязательно использование автокресла) и для детей от семи до 12 лет.

Детские удерживающие устройства позволяют на 80% снизить риск травмирования детей до четырех лет, а детей от пяти до девяти лет — на 52%, говорится в сообщении.

Постановление правительства РФ вступает в силу 12 июля.