В России установили новые правила перевозки детей в авто

Как и раньше, детей до 12 лет запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла. За нарушение предусмотрен штраф в три тысячи рублей.
Также запрещается оставлять детей младше семи лет одних в автомобиле. Автовладельцев, которые пренебрегли этим правилом, будут штрафовать на 2,5 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах — на 500 рублей. Штраф может заменяться предупреждением.
Правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузовика установили отдельно для детей до семи лет (обязательно использование автокресла) и для детей от семи до 12 лет.
Детские удерживающие устройства позволяют на 80% снизить риск травмирования детей до четырех лет, а детей от пяти до девяти лет — на 52%, говорится в сообщении.
Постановление правительства РФ вступает в силу 12 июля.