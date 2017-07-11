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По просьбам пензенцев в городе устанавливают новые детские площадки

11 июля в 14:10 318 просмотров
«Формирование современной городской среды».

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Четыре заявки на установку детских игровых комплексов на придомовой территории поступили в управление ЖКХ Пензы от жителей многоквартирных домов — участников программы «Формирование современной городской среды».

Новые площадки обустроят по следующим адресам: ул. Кронштадтская, 1, проспект Строителей, 77 и 81, ул. Антонова 5 и 17а, ул. 8 Марта, 21.

На этих участках в 2017 году установят тренажеры, спортивное оборудование, детские игровые элементы для детей младшей и средней возрастной группы.

«Постановление регламентирует порядок участия жителей в софинансировании дополнительного перечня работ по программе «Формирование современной городской среды», а именно: оборудование детских игровых и спортивных площадок, обустройство автомобильных парковок и озеленение территорий», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/zhiteli_podayut_zayavki_na_ustanovku_detskikh_ploshchadok/

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